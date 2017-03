Heute findet eine Neuemission im Handelsmodell Fortlaufende Auktion mitSpezialist (Boerse Frankfurt, MIC: XFRA) statt:Emittent: IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AGISIN: DE000A0XYHT5WKN: A0XYHTKuerzel: IBUSpezialist: ICF Bank AGXetra-ID des Spezialisten. ICFFRDetaillierte Information entnehmen sie bitte dem Xetra-Rundschreiben032/17Today IPO on Boerse Frankfurt (MIC: XFRA), Trading Model: ContinuousAuction with Specialist:Issuer: IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AGISIN: DE000A0XYHT5WKN: A0XYHTSymbol: IBUSpecialist: ICF Bank AGSpecialist's Xetra-ID: ICFFRFor detailed information pls. refer to Xetra Circular 032/17.