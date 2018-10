XFRA H EMERGENCY INFORMATION MIC: XFRA

Es besteht derzeit im Boerse Frankfurt Markt (MIC: XFRA) eine Stoerung.Massnahmen zur Untersuchung und Behebung der Stoerung sind bereitseingeleitet. Wir werden Sie ueber das weitere Vorgehen informieren.Informationen finden Sie im Newsboard sowie unter www.xetra.com undwww.boerse-frankfurt.de/xetra-newsboard.Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an das FunctionalHelpdesk unter der Telefonnummer +49-69-211-11050Technical problemPlease be aware that we are currently experiencing a technical problem inthe Boerse Frankfurt market (MIC: XFRA). We are investigating it and haveinitiated recovery measures already. We will keep you informed about thefurther development.Information is available in the Newsboard as well as on www.xetra.com andwww.boerse-frankfurt.de/xetra-newsboard.Please do not hesitate to contact the Functional Helpdesk at+49-69-211-11050 for any questions you may have.