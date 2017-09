Weitere Suchergebnisse zu "Mol Magyar":

FOLGENDES WERTPAPIER WiRD AM 01.09.2017 NICHT EX KAPITALMASSNAHMEGEHANDELT.THE FOLLOWING SHARE IS NOT TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.09.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEMOGA XFRA HU0000068952 MOL NYRT. NA A UF 1000