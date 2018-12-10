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MATRIX COMPOSIT.+ENGINEE. - XFRA H 8ME: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




10.12.18 08:29
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MATRIX COMPOSIT.+ENGINEE. 8ME AU000000MCE6


AB/FROM ONWARDS 10.12.2018 08:23 CET


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0,174 € 0,238 € -0,064 € -26,89% 10.12./10:46
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000MCE6 A0YEFF 0,50 € 0,20 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,23 € +12,75%  08:23
Berlin 0,23 € -5,35%  09:44
Hamburg 0,174 € -26,89%  08:12
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