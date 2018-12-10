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MATRIX COMPOSIT.+ENGINEE. - XFRA H 8ME: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
10.12.18 08:29
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MATRIX COMPOSIT.+ENGINEE. 8ME AU000000MCE6
AB/FROM ONWARDS 10.12.2018 08:23 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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MATRIX COMPOSIT.+ENGINEE. 8ME AU000000MCE6
AB/FROM ONWARDS 10.12.2018 08:23 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,174 €
|0,238 €
|-0,064 €
|-26,89%
|10.12./10:46
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000MCE6
|A0YEFF
|0,50 €
|0,20 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|Interessante Aktie oder nicht?
|20.09.10