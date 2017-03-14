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Gascoyne Resources - XFRA H 6G4: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
14.03.17 10:15
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GASCOYNE RESOURCES LTD 6G4 AU000000GCY6
AB/FROM ONWARDS 14.03.2017 08:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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GASCOYNE RESOURCES LTD 6G4 AU000000GCY6
AB/FROM ONWARDS 14.03.2017 08:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,348 €
|0,377 €
|-0,029 €
|-7,69%
|14.03./10:54
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000GCY6
|A0YDX5
|0,52 €
|0,23 €
= Realtime
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