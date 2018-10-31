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MASTER GLORY GRP HD-,. - XFRA HNY: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
31.10.18 08:16
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MASTER GLORY GRP HD-,20 HNY BMG5891T1009
AB/FROM ONWARDS 31.10.2018 08:09 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MASTER GLORY GRP HD-,20 HNY BMG5891T1009
AB/FROM ONWARDS 31.10.2018 08:09 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,002 €
|0,001 €
|0,001 €
|+100,00%
|31.10./09:03
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BMG5891T1009
|A2DFYN
|0,023 €
|0,0010 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,002 €
|+100,00%
|09:01
= Realtime
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