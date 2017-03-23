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HEALTHWAY MEDIC. CORP.L. - XFRA HLM: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




23.03.17 09:21
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HEALTHWAY MEDIC. CORP.LTD HLM SG1X09940682


AB/FROM ONWARDS 23.03.2017


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0,03 € 0,03 € -   € 0,00% 23.03./08:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
SG1X09940682 A0Q5LJ 0,032 € 0,017 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,02 € 0,00%  08:20
Berlin 0,03 € 0,00%  08:08
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