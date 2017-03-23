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HEALTHWAY MEDIC. CORP.L. - XFRA HLM: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
23.03.17 09:21
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HEALTHWAY MEDIC. CORP.LTD HLM SG1X09940682
AB/FROM ONWARDS 23.03.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HEALTHWAY MEDIC. CORP.LTD HLM SG1X09940682
AB/FROM ONWARDS 23.03.2017
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,03 €
|0,03 €
|- €
|0,00%
|23.03./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SG1X09940682
|A0Q5LJ
|0,032 €
|0,017 €
= Realtime
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