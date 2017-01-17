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HEALTHWAY MEDIC. CORP.L. - XFRA HLM: WIEDERAUFNAHME/RESTART
17.01.17 07:27
Xetra Newsboard
DIE FOLGENDE AKTIE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HEALTHWAY MEDICAL CORP LTD. HLM SG1X09940682
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,024 €
|0,024 €
|- €
|0,00%
|17.01./07:37
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SG1X09940682
|A0Q5LJ
|0,029 €
|0,017 €
= Realtime
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