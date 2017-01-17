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HEALTHWAY MEDIC. CORP.L. - XFRA HLM: WIEDERAUFNAHME/RESTART




17.01.17 07:27
Xetra Newsboard

DIE FOLGENDE AKTIE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

HEALTHWAY MEDICAL CORP LTD. HLM SG1X09940682


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Erstklassige Bohrresultate - Bis zu 14.000ppm Lithium!
Europas größte Lithium Asset im Visier von BMW, Daimler und VW!  
 
European Metals Holdings Limited



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,024 € 0,024 € -   € 0,00% 17.01./07:37
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
SG1X09940682 A0Q5LJ 0,029 € 0,017 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,016 € 0,00%  11.01.17
Berlin 0,024 € 0,00%  11.01.17
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