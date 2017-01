DIE FOLGENDEN ANLEIHEN SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING BONDS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME WKN ISIN BIS/UNTIL0,4,,LB.HESS.THR.CARRARA02A/15 HLB1YD DE000HLB1YD7 26.01.2017 HZE/EOT0,5,,LB.HESS.THR.CARRARA08C/15 HLB2GC DE000HLB2GC4 26.01.2017 HZE/EOT