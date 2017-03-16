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NZURI COPPER LTD - XFRA HJY: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
16.03.17 09:33
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NZURI COPPER LTD HJY AU000000NZC9
AB/FROM ONWARDS 16.03.2017 09:29 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NZURI COPPER LTD HJY AU000000NZC9
AB/FROM ONWARDS 16.03.2017 09:29 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,192 €
|0,169 €
|0,023 €
|+13,61%
|16.03./09:30
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000NZC9
|A2DLR2
|0,19 €
|0,17 €
= Realtime
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