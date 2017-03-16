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NZURI COPPER LTD - XFRA HJY: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




16.03.17 09:33
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NZURI COPPER LTD HJY AU000000NZC9


AB/FROM ONWARDS 16.03.2017 09:29 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,192 € 0,169 € 0,023 € +13,61% 16.03./09:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000NZC9 A2DLR2 0,19 € 0,17 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,198 € +17,86%  09:31
Stuttgart 0,192 € +13,61%  08:10
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