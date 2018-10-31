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ADUX S.A. - XFRA HJMA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




31.10.18 09:25
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ADUX S.A. EO 1,50 HJMA FR0012821890


AB/FROM ONWARDS 31.10.2018 09:23 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
3,05 € 2,95 € 0,10 € +3,39% 31.10./10:09
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
FR0012821890 A14V4C 5,90 € 2,74 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 3,05 € +3,39%  10:01
Frankfurt 3,05 € +2,69%  09:24
Berlin 3,01 € +2,38%  08:25
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