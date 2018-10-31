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ADUX S.A. - XFRA HJMA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
31.10.18 09:25
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ADUX S.A. EO 1,50 HJMA FR0012821890
AB/FROM ONWARDS 31.10.2018 09:23 CET
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ADUX S.A. EO 1,50 HJMA FR0012821890
AB/FROM ONWARDS 31.10.2018 09:23 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|3,05 €
|2,95 €
|0,10 €
|+3,39%
|31.10./10:09
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|FR0012821890
|A14V4C
|5,90 €
|2,74 €
= Realtime
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