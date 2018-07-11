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HOSA INTENATIONAL HD -,01 - XFRA HI3: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




11.07.18 09:13
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HOSA INTENATIONAL HD -,01 HI3 KYG461091079


AB/FROM ONWARDS 11.07.2018 08:26 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,033 € 0,02 € 0,013 € +65,00% 11.07./10:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
KYG461091079 A1JJ5X 0,32 € 0,020 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 0,033 € +65,00%  08:10
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München 0,035 € -85,48%  08:23
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