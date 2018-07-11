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HOSA INTENATIONAL HD -,01 - XFRA HI3: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
11.07.18 09:13
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HOSA INTENATIONAL HD -,01 HI3 KYG461091079
AB/FROM ONWARDS 11.07.2018 08:26 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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HOSA INTENATIONAL HD -,01 HI3 KYG461091079
AB/FROM ONWARDS 11.07.2018 08:26 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,033 €
|0,02 €
|0,013 €
|+65,00%
|11.07./10:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG461091079
|A1JJ5X
|0,32 €
|0,020 €
= Realtime
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