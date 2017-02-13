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Catalyst Biosciences - XFRA HGF1: AUSSETZUNG/SUSPENSION
13.02.17 07:45
Xetra Newsboard
DIE FOLGENDE AKTIE IST AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING SHARE IS SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CATALYST BIOSCIENCES INC. HGF1 US14888D1090 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CATALYST BIOSCIENCES INC. HGF1 US14888D1090 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,507 €
|0,507 €
|- €
|0,00%
|13.02./07:43
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US14888D1090
|A14YQ1
|1,99 €
|0,40 €
= Realtime
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