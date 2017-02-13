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Catalyst Biosciences - XFRA HGF1: AUSSETZUNG/SUSPENSION




13.02.17 07:45
Xetra Newsboard

DIE FOLGENDE AKTIE IST AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING SHARE IS SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

CATALYST BIOSCIENCES INC. HGF1 US14888D1090 BAW/UFN




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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US14888D1090 A14YQ1 1,99 € 0,40 €
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