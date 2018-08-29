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HANDA MINING CORP. - XFRA H78A: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
29.08.18 08:41
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HANDA MINING CORP. H78A CA41024T1021
AB/FROM ONWARDS 29.08.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HANDA MINING CORP. H78A CA41024T1021
AB/FROM ONWARDS 29.08.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,036 €
|0,03 €
|0,006 €
|+20,00%
|29.08./08:58
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA41024T1021
|A2JNYS
|0,10 €
|0,025 €
= Realtime
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