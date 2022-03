DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL HSBC MSCI RU CAP. UC. ETF H4ZM IE00B5LJZQ16 BAW/UFN ISHSVII-MSCI RU ADR/GDRDA CEBB IE00B5V87390 BAW/UFN DWS RUSSIA INH.LC DWWM LU0146864797 BAW/UFN JPM-RUSSIA FD JPMRF AA FH5R LU0225506756 BAW/UFN XTR.MSCI RU.CAPPED SW. 1C DBXV LU0322252502 BAW/UFN MUL-LYX.MSCI RUSSI.UC.ETF LRUS LU1923627092 BAW/UFN MUL-LYX.MSCI RUSSI.DIS.LS RUSL LU1923627332 BAW/UFN