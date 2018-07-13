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Heurtey Petrochem Vincennes . - XFRA H2P: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
13.07.18 08:25
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HEURTEY PETROC.INH.EO-,12 H2P FR0010343186
AB/FROM ONWARDS 13.07.2018 08:15 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HEURTEY PETROC.INH.EO-,12 H2P FR0010343186
AB/FROM ONWARDS 13.07.2018 08:15 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|30,20 €
|22,80 €
|7,40 €
|+32,46%
|13.07./09:03
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|FR0010343186
|A0J3MP
|30,20 €
|21,00 €
= Realtime
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