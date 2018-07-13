Erweiterte Funktionen



Heurtey Petrochem Vincennes . - XFRA H2P: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




13.07.18 08:25
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HEURTEY PETROC.INH.EO-,12 H2P FR0010343186


AB/FROM ONWARDS 13.07.2018 08:15 CET


Aktuell
Riesendeal - Next big Thing im Cannabis-Sektor
Neuer 638% Cannabis Hot Stock nach 48.200 mit Aurora Cannabis und 168.180% mit Canopy Growth

Canntab Therapeutics Ltd.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
30,20 € 22,80 € 7,40 € +32,46% 13.07./09:03
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
FR0010343186 A0J3MP 30,20 € 21,00 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 30,20 € +32,46%  08:36
Berlin 29,80 € +30,70%  09:52
Stuttgart 29,80 € 10:25
  = Realtime
Aktuell
Exklusiver Riesendeal - Starke Quartalszahlen in Kürze. 2.332% Cannabis Hot Stock

FinCanna Capital Corp.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...