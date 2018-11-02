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Guoco Group LTD - XFRA GUO: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
02.11.18 08:36
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GUOCO GRP LTD DL-,50 GUO BMG420981224
AB/FROM ONWARDS 02.11.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GUOCO GRP LTD DL-,50 GUO BMG420981224
AB/FROM ONWARDS 02.11.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|10,92 €
|14,36 €
|-3,44 €
|-23,96%
|02.11./09:49
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BMG420981224
|882513
|14,55 €
|10,40 €
= Realtime
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