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Guoco Group LTD - XFRA GUO: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




02.11.18 08:36
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GUOCO GRP LTD DL-,50 GUO BMG420981224


AB/FROM ONWARDS 02.11.2018


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
BMG420981224 882513 14,55 € 10,40 €
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Stuttgart 10,92 € -23,96%  08:21
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