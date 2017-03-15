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GulfMark Offshore - XFRA GU3A: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
15.03.17 19:02
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GULFMARK OFF.A NEW DL-,01 GU3A US4026292080
AB/FROM ONWARDS 15.03.2017 19:01 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GULFMARK OFF.A NEW DL-,01 GU3A US4026292080
AB/FROM ONWARDS 15.03.2017 19:01 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,3803 $
|0,6848 $
|-0,3045 $
|-44,47%
|15.03./19:22
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US4026292080
|A1CS7D
|7,48 $
|0,37 $
= Realtime
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