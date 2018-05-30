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IMAGINATION PARK ENTERT. - XFRA GMS1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




30.05.18 15:32
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IMAGINATION PARK ENTERT. GMS1 CA45249M1077


AB/FROM ONWARDS 30.05.2018 15:30 CET


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Großauftrag von einem der größten Versorger der USA - Weitere Riesendeals in Kürze
934% mit Internet of Things Hot Stock nach 976%, 1.550% und 8.241%  
 
Torino Power Solutions Inc.




 
 
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0,199 € 0,196 € 0,003 € +1,53% 30.05./16:19
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA45249M1077 A2AJLJ 0,64 € 0,14 €
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