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IMAGINATION PARK ENTERT. - XFRA GMS1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
30.05.18 15:32
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IMAGINATION PARK ENTERT. GMS1 CA45249M1077
AB/FROM ONWARDS 30.05.2018 15:30 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IMAGINATION PARK ENTERT. GMS1 CA45249M1077
AB/FROM ONWARDS 30.05.2018 15:30 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,199 €
|0,196 €
|0,003 €
|+1,53%
|30.05./16:19
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA45249M1077
|A2AJLJ
|0,64 €
|0,14 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,199 €
|+1,53%
|15:31
= Realtime
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