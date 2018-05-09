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Instrument - XFRA GG2: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
09.05.18 11:28
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ORMINEX LTD GG2 AU0000009243
AB/FROM ONWARDS 09.05.2018 11:25 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ORMINEX LTD GG2 AU0000009243
AB/FROM ONWARDS 09.05.2018 11:25 CET
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
= Realtime
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