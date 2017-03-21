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JINCHUAN GR.INT.RES. - XFRA GDZD: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
21.03.17 09:15
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
JINCHUAN GR.INT.RES.HD-01 GDZD KYG5138B1023
AB/FROM ONWARDS 21.03.2017 08:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
JINCHUAN GR.INT.RES.HD-01 GDZD KYG5138B1023
AB/FROM ONWARDS 21.03.2017 08:00 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,116 €
|0,131 €
|-0,015 €
|-11,45%
|21.03./09:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG5138B1023
|A1H70E
|0,13 €
|0,022 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,116 €
|-11,45%
|09:00
= Realtime
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