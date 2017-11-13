Erweiterte Funktionen



CGG ADR - XFRA GDGF: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




13.11.17 15:50
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CGG SA ADR 1 EO-,40 GDGF US12531Q2049


AB/FROM ONWARDS 13.11.2017 15:45 CET


Aktuell
Bergbau-Veteran wird CEO - Graphen-Produzent neben Tesla entsteht!
Neuer 605% Graphite Hot Stock will Abnahmedeal mit Tesla!  
 
Global Li-Ion Graphite Corp.



 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
4,68 $ 4,68 $ -   $ 0,00% 13.11./15:57
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US12531Q2049 A2ANKX 16,25 $ 3,26 $
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 3,944 € +4,04%  15:49
NYSE 4,68 $ 0,00%  09.11.17
  = Realtime
Aktuell
40% Lithium-Kristalle - Das beste Lithium-Projekt Nordamerikas! Neuer 927% Lithium Hot Stock nach 6.567% mit AVZ Minerals!

Power Metals Corp.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...