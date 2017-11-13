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CGG ADR - XFRA GDGF: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
13.11.17 15:50
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CGG SA ADR 1 EO-,40 GDGF US12531Q2049
AB/FROM ONWARDS 13.11.2017 15:45 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CGG SA ADR 1 EO-,40 GDGF US12531Q2049
AB/FROM ONWARDS 13.11.2017 15:45 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|4,68 $
|4,68 $
|- $
|0,00%
|13.11./15:57
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US12531Q2049
|A2ANKX
|16,25 $
|3,26 $
= Realtime
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