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CGG ADR - XFRA GDGF: AUSSETZUNG/SUSPENSION




01.12.17 15:02
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CGG SA ADR 1 EO-,40 GDGF US12531Q2049 BAW/UFN


Aktuell
Starkes Kaufsignal - Neuer 1.110% Lithium Hot Stock Alba Minerals
nach 6.667% mit Millennial Lithium und 4.960% mit Lithium X Energy und 6.567% mit AVZ Minerals!  
 
Alba Minerals Ltd.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
4,6101 $ 4,6101 $ -   $ 0,00% 01.12./13:56
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US12531Q2049 A2ANKX 16,25 $ 3,26 $
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 3,458 € 0,00%  30.11.17
NYSE 4,6101 $ 0,00%  30.11.17
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1,8 Mio. t zu 1,4% Li2O - Neue Ressourcen-Schätzung in Kürze! Neuer 382% Lithium Hotstock nach 925% mit Power Metals und 6.567% mit AVZ Minerals!

Far Resources Ltd.
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