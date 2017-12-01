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CGG ADR - XFRA GDGF: AUSSETZUNG/SUSPENSION
01.12.17 15:02
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CGG SA ADR 1 EO-,40 GDGF US12531Q2049 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CGG SA ADR 1 EO-,40 GDGF US12531Q2049 BAW/UFN
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|4,6101 $
|4,6101 $
|- $
|0,00%
|01.12./13:56
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US12531Q2049
|A2ANKX
|16,25 $
|3,26 $
= Realtime
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