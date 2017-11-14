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CGG S.A. - XFRA GDGB,GDGC: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




14.11.17 10:57
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CGG SA 12-19 CV GDGB FR0011357664
CGG SA 15-20 CV GDGC FR0012739548


AB/FROM ONWARDS 14.11.2017 10:50 CET


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1,29 € 1,29 € -   € 0,00% 14.11./10:55
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
FR0012739548 A1Z3ZD 1,29 € 0,94 €
Werte im Artikel
4,23 plus
0,00%
1,29 plus
0,00%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 1,29 € 0,00%  05.05.17
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