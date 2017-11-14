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CGG S.A. - XFRA GDGB,GDGC: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
14.11.17 10:57
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CGG SA 12-19 CV GDGB FR0011357664
CGG SA 15-20 CV GDGC FR0012739548
AB/FROM ONWARDS 14.11.2017 10:50 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CGG SA 12-19 CV GDGB FR0011357664
CGG SA 15-20 CV GDGC FR0012739548
AB/FROM ONWARDS 14.11.2017 10:50 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|1,29 €
|1,29 €
|- €
|0,00%
|14.11./10:55
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|FR0012739548
|A1Z3ZD
|1,29 €
|0,94 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|1,29 €
|0,00%
|05.05.17
= Realtime
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