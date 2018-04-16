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RENU ENERGY LTD - XFRA GD2: AUSSETZUNG/SUSPENSION
16.04.18 09:46
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RENU ENERGY LTD GD2 AU000000RNE2 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RENU ENERGY LTD GD2 AU000000RNE2 BAW/UFN
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,006 €
|0,006 €
|- €
|0,00%
|16.04./07:34
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000RNE2
|A2DHFS
|0,020 €
|0,0010 €
= Realtime
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