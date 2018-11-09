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CP FUNDING 1 18/30.04.19 - XFRA GB00BF5BWT58: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




09.11.18 08:01
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CP FUNDING 1 18/30.04.19 GB00BF5BWT58


AB/FROM ONWARDS 09.11.2018


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