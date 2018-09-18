Erweiterte Funktionen



Gladiator Resources - XFRA G3B: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




18.09.18 08:33
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GLADIATOR RES LTD G3B AU000000GLA7


AB/FROM ONWARDS 18.09.2018


Aktuell
Gold-Entdeckung des Jahres
Neuer 809% Gold Hot Stock nach 10.722% mit Garibaldi Resources

Zadar Ventures Ltd.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,002 € 0,002 € -   € 0,00% 18.09./08:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000GLA7 A0JDDP 0,0080 € 0,0020 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,002 € 0,00%  08:00
Berlin 0,002 € 0,00%  08:08
Hamburg 0,002 € -33,33%  08:14
  = Realtime
Aktuell
FSD Pharma: Internationalisierung startet - NASDAQ-Listing voraus. Bester Cannabis Hot Stock nach 275.220% mit Canopy Growth

FSD Pharma Inc.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...