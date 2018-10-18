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INTERCONT. GOLD AND MET. - XFRA G2W2: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
18.10.18 08:08
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INTERCONT. GOLD AND MET. G2W2 CA4585711068
AB/FROM ONWARDS 18.10.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INTERCONT. GOLD AND MET. G2W2 CA4585711068
AB/FROM ONWARDS 18.10.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,264 €
|0,264 €
|- €
|0,00%
|18.10./08:17
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA4585711068
|A2H63R
|0,41 €
|0,050 €
= Realtime
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