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Nkwe Platinum Ltd NEW (AUD. - XFRA FZJ: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
17.11.17 08:32
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NKWE PLATINUM NEW (AUD) FZJ BMG652801025
AB/FROM ONWARDS 17.11.2017 08:21 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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NKWE PLATINUM NEW (AUD) FZJ BMG652801025
AB/FROM ONWARDS 17.11.2017 08:21 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,03 €
|- €
|- €
|-
|17.11./08:50
|ISIN
|WKN
|BMG652801025
|A0DNRD
|0,030 €
= Realtime
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