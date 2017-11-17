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Nkwe Platinum Ltd NEW (AUD. - XFRA FZJ: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




17.11.17 08:32
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NKWE PLATINUM NEW (AUD) FZJ BMG652801025


AB/FROM ONWARDS 17.11.2017 08:21 CET


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0,03 € -   € -   € - 17.11./08:50
 
ISIN WKN
BMG652801025 A0DNRD 0,030 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 0,035 € +40,00%  08:27
Hamburg 0,025 € +25,00%  08:19
Frankfurt 0,023 € 0,00%  13.10.16
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