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Havilah Resources - XFRA FWL: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
28.12.18 07:47
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HAVILAH RESOURCES LTD. FWL AU000000HAV4
AB/FROM ONWARDS 28.12.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HAVILAH RESOURCES LTD. FWL AU000000HAV4
AB/FROM ONWARDS 28.12.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,091 €
|0,091 €
|- €
|0,00%
|28.12./07:49
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000HAV4
|542176
|0,17 €
|0,091 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
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|23.02.17