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Havilah Resources - XFRA FWL: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
02.06.17 07:54
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HAVILAH RESOURCES LTD. FWL AU000000HAV4
AB/FROM ONWARDS 02.06.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HAVILAH RESOURCES LTD. FWL AU000000HAV4
AB/FROM ONWARDS 02.06.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,214 €
|0,273 €
|-0,059 €
|-21,61%
|02.06./09:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000HAV4
|542176
|0,54 €
|0,21 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|6
|Havilah !
|23.02.17