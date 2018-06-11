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CHINA FORTUNE HLDG.HD-,10 - XFRA FTQ: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
11.06.18 08:03
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHINA FORTUNE HLDG.HD-,10 FTQ BMG2154Z1059
AB/FROM ONWARDS 11.06.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHINA FORTUNE HLDG.HD-,10 FTQ BMG2154Z1059
AB/FROM ONWARDS 11.06.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,022 €
|0,024 €
|-0,002 €
|-8,33%
|11.06./09:18
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BMG2154Z1059
|A0NBN1
|0,031 €
|0,010 €
= Realtime
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