The following instruments on XETRA do have their first trading day31.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am31.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA XS1591523755 SAIPEM FIN.INT. 17/22 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1591694481 TENNET HOLDING 17/UND.FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1591779399 LOXAM 17/22 REGS BD02 BON EUR NCA A3Y XFRA AU000000ATC9 ALTECH CHEMICALS LTD EQ00 EQU EUR NCA 2P1 XFRA BE0003765790 GREENYARD N.V. EQ00 EQU EUR NCA 0BJN XFRA CA30712Q1081 FANLOGIC INTERACT. NEW EQ00 EQU EUR NCA 45T XFRA CA8875441047 TINLEY BEVERAGE EQ00 EQU EUR NCA LIO3 XFRA DE000A2E38H3 SYGNIS AG JGE EQ00 EQU EUR YCA 6HO XFRA JP3845400005 HOKURIKU EL. PWR EQ00 EQU EUR NCA GJ3A XFRA US3626074005 GAFISA S.A. ADRS/2 EQ00 EQU EUR NCA 1H4 XFRA US42234Q1022 HEARTLAND FIN. USA DL 1 EQ00 EQU EUR NCA XFRA US91822M1062 VEON LTD ADR 1 EQ00 EQU EUR NCA OG71 XFRA DE0005319800 BESTINV30 FD00 EQU EUR NCA M3AJ XFRA DE0005321087 MONEGA ERTRAG FD00 EQU EUR NCA M3AS XFRA DE0007560781 MONEGA BESTINV.EUROPA-A- FD00 EQU EUR NCA N52C XFRA LU0091716737 NORD.FOF-TA.ALL.CON.NO.BP FD00 EQU EUR NCA XC4U XFRA LU0251131289 FID.FDS-F.TA.2020 A AC.EO FD00 EQU EUR NCA C5QD XFRA LU1163533778 CARMIGNAC PO.-PATR.IFEO FD00 EQU EUR N