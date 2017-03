The following instruments on XETRA do have their first trading day31.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am31.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA NE1B XFRA DE000A2DAFB5 NEXTBIKE GMBH 17/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CP58 DZ BANK CLN E.9259 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0KLA8 DEKA STUFENZINS ANL 17/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DL19TL3 DT.BANK MTN 17/31 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013248713 NEXANS 17/24 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013248721 KERING 17/27 MTN BD00 BON EUR NCA A7CA XFRA GB00BYNJH443 ALL SAINTS ASS.M. 16/23 BD00 BON GBP NCA XFRA US038222AL98 APPLIED MATERIALS 17/27 BD00 BON USD NCA XFRA US256677AE53 DOLLAR GENERAL 17/27 BD00 BON USD NCA XFRA US44891CAM55 HYUNDAI CAP.A. 17/22 MTN BD00 BON USD NCA XFRA US774341AG67 ROCKWELL COLLINS 2019 BD00 BON USD NCA XFRA US774341AH41 ROCKWELL COLLINS 2022 BD01 BON USD NCA XFRA US774341AJ07 ROCKWELL COLLINS 2024 BD01 BON USD NCA XFRA US774341AK79 ROCKWELL COLLINS 2027 BD01 BON USD NCA XFRA US774341AL52 ROCKWELL COLLINS 2047 BD01 BON USD NCA XFRA US907818EN49 UNION PACIFIC 2047 BD01 BON USD NCA XFRA US907818EP96 UNION PACIFIC 2027 BD01 BON USD NCA XFRA XS1590066624 LOXAM 17/24 REGS BD01 BON EUR NCA PTKE XFRA XS0215828913 PORT.TEL.INTL 05/17 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1590067432 LOXAM 17/25 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS1590503279 FCE BANK PLC 17/20 FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1590507775 ICBCIL FIN.CO. 17/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS1590508153 ICBCIL FIN.CO. 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA XS1590796436 SWEDEN,KINGDOM 17/20 REGS BD02 BON USD N