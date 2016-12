The following instruments on XETRA do have their first trading day30.12.2016Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am30.12.2016TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2BN908 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2DAG19 ARSAGO ANL.16/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0EVM5 DEKA IHS SERIE 7502 DL BD00 BON USD NCA 7AC XFRA SE0009268717 ACARIX AB EQ00 EQU EUR NCA PF41 XFRA US46062X2045 INTERP.DIA.GR.INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA WO1A XFRA US46647L1052 JMU SP.ADR 18 DL-,00001 EQ00 EQU EUR N