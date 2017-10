The following instruments on XETRA do have their first trading day30.10.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am30.10.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0385997033 AMAG LEASING 17-21 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0385997041 AMAG LEASING 17-24 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DG6CT21 DZ BANK CLN E.9392 BD00 BON EUR NCA XFRA USY6142NAB48 MONGOLEI 17/23 REGS BD00 BON USD NCA XFRA US025816BQ18 AMER. EXPRESS 2020 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US808513AR62 CHARLES SCHWAB 17/UND. BD01 BON USD NCA XFRA XS1571247656 METINVEST 2021 144A BD01 BON USD NCA XFRA XS1577947440 INEOS FINANCE 17/25 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS1708364648 LB HESS.-THUER.MTN 17/27 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1709347923 CBR FASHI.FIN. 17/22 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS1709556846 B.N.G. 17/19 MTN REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS1710653137 TAKKO LUX.2 17/23 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS1710653483 TAKKO LUX.2 17/23 REGS BD01 BON EUR NCA VR61 XFRA CA92647B2003 VICTORY RESOURCES CORP. EQ00 EQU EUR NCA UFGA XFRA ES06189009A2 FERROVIAL S.A. -ANR.- EQ00 EQU EUR NCA L6B1 XFRA ES0668675913 LIBERBANK S.A. -ANR.- EQ00 EQU EUR N