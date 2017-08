The following instruments on XETRA do have their first trading day30.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am30.08.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2DAE11 SCHNIGGE NRI 17/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2GSDH2 LEG IMMOB.WLD.17/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CS71 DZ BANK CLN E.9363 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CS89 DZ BANK CLN E.9364 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CS97 DZ BANK CLN E.9365 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2LZ5 LB.HESS.-THR. E0417B/115 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5FA3 LB.HESS.THR.CARRARA08R/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5FB1 LB.HESS.THR.CARRARA08S/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5FC9 LB.HESS.THR.CARRARA08T/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5FG0 LB.HESS.THR.CARRARA08V/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5FR7 LB.HESS.THR.CARRARA08Y/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5FS5 LB.HESS.THR.CARRARA08Z/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH6KR2 HSH NORDBANK FZ 8 17/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2PH6 NORDLB FESTZINSANL.38/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000RLP0942 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2017 BD01 BON EUR NCA XFRA EU000A1G0D05 EFSF 17/40 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA NO0010804198 VIEO 2022 FLR BD02 BON EUR NCA O2R2 XFRA CA6861543032 ORESTONE MINING CORP. EQ00 EQU EUR NCA O3X3 XFRA CA6993551036 PARANA COPPER CORP. EQ00 EQU EUR NCA GXP1 XFRA DE000A2E4L00 GXP GERM.PROP.AG KONV. EQ00 EQU EUR YCA 16A1 XFRA KYG549712084 LINIU TECH. GRP DL-,0001 EQ00 EQU EUR N