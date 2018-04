The following instruments on XETRA do have their first trading day30.04.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am30.04.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2GSF90 7X7 ENERGIEW ANL.18/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFN0 DZ BANK IS.A897 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFP5 DZ BANK IS.A898 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFU5 DZ BANK IS.A899 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3Q78 LB.HESS.THR.CARRARA04Y/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5M13 LB.HESS.-THR.IS.04D/2018 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5MY9 LB.HESS.THR.CARRARA04U/18 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5MZ6 LB.HESS.THR.CARRARA04V/18 BD01 BON EUR NCA XFRA ES0415306069 CAJA RU.NAV. 18-25 BD01 BON EUR NCA XFRA GB00BFM7CV87 OMNIA BONDS II 18/23 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US88167AAK79 TEVA P.FI.NL III 2028 BD01 BON USD NCA XFRA US912796PS21 US TREASURY BILL 08/02/18 BD01 BON USD NCA XFRA USU4682LAA53 JAGGED PEAK ENERGY 18/26 BD01 BON USD NCA XFRA USU96217AA99 WEWORK COMP. 18/25 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS1813579593 DARLING GLOB.FIN. 18/26 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1815135352 AROUNDTOWN 18/26 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1815279606 KOMMUNALBK 18/21 MTN REGS BD02 BON USD NCA GQ4B XFRA CA09357P1045 BLISSCO CANNABIS CORP. EQ00 EQU EUR NCA 2F3A XFRA CA3381242096 FISSION 3.0 CORP. EQ00 EQU EUR NCA HL9C XFRA SE0011090018 HOLMEN AB B SK 25 EQ00 EQU EUR N