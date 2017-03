The following instruments on XETRA do have their first trading day30.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am30.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA USY38575DE68 ICICI BK 07/22 FLR REGS BD01 BON USD NCA XFRA USY4S96CEX72 KEB HANA BANK 17/20 FLR BD01 BON USD NCA MTXA XFRA XS0787483626 MTU AERO 12/17 BD01 BON EUR NCA TEGA XFRA XS0954227210 TAG IMMOBILIEN ANL.13/18 BD01 BON EUR NCA ADL3 XFRA XS1211417362 ADLER REAL ESTATE 15/20 BD01 BON EUR NCA XFRA US345397YH03 FORD MOTOR CRED. 17/19 BD02 BON USD NCA XFRA US345397YJ68 FORD MOTOR CRED.17/22 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US345397YL15 FORD MOTOR CRED. 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA US49338LAE39 KEYSIGHT TECHS 2027 BD02 BON USD NCA XFRA US681936BK50 OMEGA HEALTHC. INV. 17/28 BD02 BON USD NCA RWFF XFRA XS0412842857 INNOGY FINANCE 09/21 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1587035996 NAT.BK ABU DHABI 17/22 BD02 BON USD NCA XFRA XS1589806907 HDLBGCEM.FIN.LU. 17/26 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1589872875 VOLVO TREAS.17/19 FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1589881785 BMW FIN. NV 17/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1589970968 DISTR.INTL DE ALIM. 17/23 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1590041478 INST.CRED.OFIC. 17/20 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1590565112 HYPO NOE GRUPPE BK 17/23 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1590568132 GAS NATURAL CM 17/24 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1590787799 TELIA CO 17/78 FLR BD02 BON EUR NCA GP8 XFRA CA38115T2074 GOLDEN PEAK MINERALS INC. EQ00 EQU EUR NCA 8ID XFRA CA45168X1006 IDENTILLECT TECHN. O.N. EQ00 EQU EUR NCA PN41 XFRA CA69353A4028 PNG GOLD CORP. EQ00 EQU EUR NCA SZZ1 XFRA DE000A2E42L7 SINNERSCHRADER Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y