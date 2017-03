The following instruments on XETRA do have their first trading day30.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am30.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0357676110 ALLREAL HOLDING 17-27 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0360172685 MONDELEZ INTL 17-20 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0360172693 MONDELEZ INTL 17-24 BD00 BON CHF NCA ADL2 XFRA DE000A11QF02 ADLER REAL ESTATE 14/19 BD00 BON EUR NCA TEGB XFRA DE000A12T101 TAG IMMOBILIEN ANL.14/20 BD00 BON EUR NCA DICC XFRA DE000A12T648 DIC ASSET AG ANL. 14/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A12T8R1 AAREAL BANK MTN S.253 BD00 BON EUR NCA RC1H XFRA DE000A1TNA39 RICKMERS HOLD.ANL 13/18 BD00 BON EUR NCA DICB XFRA DE000A1TNJ22 DIC ASSET AG ANL. 13/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4XM0 BAY.LDSBK.IS. 17/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4YY3 BAY.LDSBK.IS. 17/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CP41 DZ BANK CLN E.9258 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0KC69 DEKA STUFENZINS ANL 17/23 BD00 BON EUR NCA HHW1 XFRA DE000A1R0VD4 HOMANN HOLZW IHS.12/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4D49 LB.HESS.THR.CARRARA03U/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4D56 LB.HESS.THR.CARRARA03V/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4D64 LB.HESS.THR.CARRARA 17/27 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH6JY0 HSH NORDBANK MZC 4 17/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB9AA8 NORDLB 10 PH.BD. 28/17 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013248465 TELEPERFORM. 17-24 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013248507 SUEZ 17/25 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013248523 SUEZ 17/29 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US038222AM71 APPLIED MATERIALS 17/47 BD01 BON USD NCA XFRA USG82281AA73 SMFG P.CAP.USD 3 08/UND. BD01 BON USD N