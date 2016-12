The following instruments on XETRA do have their first trading day29.12.2016Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am29.12.2016TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A1PV00 ERSTE GP BNK 16-22MTN1541 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4TP1 BAY.LDSBK.IS. 16/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4TR7 BAY.LDSBK.IS. 16/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CMN9 DZ BANK CLN E.9173 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CMP4 DZ BANK CLN E.9174 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CMQ2 DZ BANK CLN E.9175 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CMR0 DZ BANK CLN E.9176 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CMS8 DZ BANK CLN E.9178 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CMT6 DZ BANK CLN E.9179 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CMU4 DZ BANK CLN E.9180 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CMV2 DZ BANK CLN E.9181 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CMW0 DZ BANK CLN E.9182 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CMX8 DZ BANK CLN E.9183 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CMY6 DZ BANK CLN E.9184 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CMZ3 DZ BANK CLN E.9185 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4BG2 LB.HESS.THR.CARRARA12T/16 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4BN8 LB.HESS.THR.CARRARA 16/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4BT5 LB.HESS.THR.CARRARA12V/16 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1B225 LBBW DL-STUFENZINS 16/18 BD00 BON USD NCA XFRA DE000LB1B241 LBBW DL-STUFENZINS 16/20 BD00 BON USD NCA XFRA XS1515027412 DAH SING BK 16/26 FLR MTN BD00 BON USD NCA XFRA XS1522927323 CMBLEMTN 1 16/19 MTN BD00 BON USD NCA XFRA XS1525599335 CHANGSHA PI.I.H.C 16/19 BD00 BON USD NCA XFRA XS1531558440 S.F.D.CAOUT.-SOCFIN 16/21 BD00 BON EUR N