The following instruments on XETRA do have their first trading day29.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am29.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA NV9 XFRA AU000000KZA9 KAZIA THERAPEUTICS EQ00 EQU EUR NCA 4WF XFRA KYG9593A1040 WHARF REAL ESTATE INV. EQ00 EQU EUR NCA GSE XFRA US36227K1060 GSE SYS INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA FQH XFRA US46564T1079 ITERIS INC. (NEW) DL-,01 EQ00 EQU EUR N