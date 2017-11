The following instruments on XETRA do have their first trading day29.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am29.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA30216BGV86 EXPORT DEV CND 17/22 BD00 BON CAD NCA XFRA CH0387879031 GENF KT. 17-27 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0387879049 GENF KT. 17-31 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A2E4ZK6 DT.PFBR.BANK PF.R.15274LS BD00 BON GBP NCA XFRA DE000A2GSSS7 LUDWIGSHAFEN IHS 17/27 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0NVN4 DEKA USD STUFENZINS 17/20 BD01 BON USD NCA XFRA DE000DK0NVP9 DEKA NOK STUFENZINS 17/21 BD01 BON NOK NCA XFRA DE000DK0NVQ7 DEKA GM ANL DL 17/21 BD01 BON USD NCA XFRA DE000HLB5HU7 LB.HESS.THR.CARRARA11P/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB5HW3 LB.HESS.THR.CARRARA11R/17 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000NRW0KS7 LAND NRW MTN.LSA R.1449 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000RLP0983 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2017 BD02 BON EUR NCA XFRA DK0030406152 IDAVANG 17/21 BD02 BON EUR NCA XFRA US14913Q2D08 CATERP.FIN.SER. 2019 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US14913Q2E80 CATERP.FIN.SER. 2022 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US14913Q2F55 CATERP.FIN.SER. 2019 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US30216BGY20 EXPORT DEV CND 17/20 BD02 BON USD NCA XFRA US55608KAJ43 MACQUARIE GRP 17/23FLRMTN BD02 BON USD NCA XFRA US92343VCV45 VERIZON COMM 2036 BD02 BON USD NCA XFRA USU8866LAA45 TIME INC. 14/22 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1729872652 FORD MOTOR CRED.17/21 FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1729872736 FORD MOTOR CRED.17/24 FLR BD02 BON EUR NCA XFRA XS1729879822 PROSEGUR CASH 17/26 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1730863260 DT. BAHN FIN. 17/24 MTN BD03 BON EUR N