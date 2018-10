The following instruments on XETRA do have their first trading day29.10.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am29.10.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0398633526 SGS 18-25 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0398633534 SGS 18-28 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DDA0NS5 DZ BANK IS.A1042 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HVB2YS1 UC-HVB 18/21 DL BD01 BON USD NCA XFRA DE000LB117G4 LBBW STUFENZINS 18/21 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013368263 MMB SCF 18/25 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US298785HT68 EIB EUR.INV.BK 18/23 BD01 BON USD NCA XFRA US494368BY83 KIMBERLY-CLARK 18/28 BD01 BON USD NCA MRFA XFRA XS1897122278 MRG FINANCE 18/23 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1900085330 LB.HESS.-THR. 18/24 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1900750107 PROCTER GAMBLE 18/24 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1900752814 PROCTER GAMBLE 18/28 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1900752905 PROCTER GAMBLE 18/38 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1900758852 SCBC 18/33 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1901055472 ENBW INTL FIN. 18/33 MTN BD02 BON EUR NCA 76O XFRA CA38217M1005 GOODFOOD MARKET CORP. EQ00 EQU EUR NCA 3F2 XFRA CA4113001065 HANSA RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR NCA 2M0 XFRA CA5323511033 LIHT CANNABIS CORP. EQ00 EQU EUR NCA REL XFRA CA8650011015 SUGARBUD CRAFT GROWERS EQ00 EQU EUR NCA A31 XFRA DK0060477263 ASETEK A/S DK -,10 EQ00 EQU EUR NCA LIN XFRA IE00BZ12WP82 LINDE PLC EO 0,001 EQ00 EQU EUR YCA LLS1 XFRA LI0355147575 LIECHTENST. LDSBK NA SF 5 EQ00 EQU EUR NCA 4KB XFRA US5011471027 KRYSTAL BIOTECH DL-,00001 EQ00 EQU EUR NCA 1YN XFRA US98585X1046 YETI HOLDINGS INC DL-,01 EQ00 EQU EUR N