The following instruments on XETRA do have their first trading day29.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am29.08.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU000XCLWAV1 AUSTRALIA 2027 CI BD00 BON AUD NCA XFRA DE000DK0EWY8 DEKA MTN SERIE 7542 BD00 BON EUR NCA BS59 XFRA DE0001104693 BUND SCHATZANW. 17/19 BD01 BON EUR YCA XFRA DE000NLB2PG8 NORDLB 8PH.BD. 56/17 BD01 BON EUR NCA 5LA1 XFRA CA0272592092 AMERICAN LITHIUM EQ00 EQU EUR NCA FP5 XFRA CA3025911023 FPX NICKEL CORP. EQ00 EQU EUR NCA BRR2 XFRA CA37518K1021 GIGA METALS CORP. O.N. EQ00 EQU EUR N