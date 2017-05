Weitere Suchergebnisse zu "US TREASURY 2019":

The following instruments on XETRA do have their first trading day29.05.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am29.05.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA US902494BC62 TYSON FOODS 17/27 BD03 BON USD NCA XFRA US902494BD46 TYSON FOODS 17/47 BD03 BON USD NCA XFRA US912828XR65 US TREASURY 2022 BD03 BON USD NCA XFRA US912828XS49 US TREASURY 2019 BD03 BON USD NCA XFRA US912828XT22 US TREASURY 2024 BD03 BON USD NCA XFRA US983919AJ06 XILINX 2024 BD03 BON USD NCA XFRA XS1610987445 HONG SENG 17/20 BD03 BON USD NCA XFRA XS1612471117 BEIJING GAS SG CAP.17/22 BD03 BON USD NCA XFRA XS1612524766 NORDIC INV.BK 17/20 MTN 2 BD03 BON NOK NCA XFRA XS1620176831 OMAN SOV. SUKUK 17/24 MTN BD03 BON USD NCA XFRA XS1622626379 TURK.VAKIFLAR BK. 17/22 BD03 BON USD NCA XFRA XS1622694617 HEATHROW FINANCE 17/27 BD03 BON GBP NCA XFRA XS1623355374 NN GROUP 17/20 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA XS1623355457 NN GROUP 17/27 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA XS1623360028 DEXIA CL 17/22 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA XS1623615546 GL.SWITCH HLDGS 17/24 MTN BD03 BON EUR NCA XFRA XS1623616783 GL.SWITCH HLDGS 17/27 MTN BD03 BON EUR NCA ICR XFRA AU000000CZI9 CASSINI RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR NCA 4EA XFRA AU000000PM15 PURE MINERALS LTD EQ00 EQU EUR NCA M19A XFRA BMG7254F1077 PRIMEVIEW HLDGS LTD EQ00 EQU EUR NCA 23K XFRA CA50117M1068 K2 GOLD CORP. O.N. EQ00 EQU EUR NCA TBF XFRA CA87957T1066 TELFERSCOT RESOURCES INC EQ00 EQU EUR NCA 26X1 XFRA CA90352L1085 US COBALT INC. EQ00 EQU EUR NCA B4NP XFRA DE000PB6ALU1 BNP PAR.ARB. O.E. ETC EQ00 EQU EUR Y