The following instruments on XETRA do have their first trading day29.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am29.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3CB0197762 GE CAP.AUSTR.FDG 2022 MTN BD00 BON AUD NCA XFRA DE000A12T8P5 AAREAL BANK MTN S.251 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB4XN8 BAY.LDSBK.IS. 17/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UAA8 DZ BANK IS.A742 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UAD2 DZ BANK IS.A745 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CP25 DZ BANK CLN E.9256 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DG6CP33 DZ BANK CLN E.9257 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4E30 LB.HESS.THR.CARRARA 17/29 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4EF8 LB.HESS.-THR.IS.03C/2017 BD01 BON EUR NCA XFRA US281020AK32 EDISON INTL 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US98105HAD26 WOORI BANK 15/45 MTN REGS BD01 BON USD NCA XFRA USJ7620TAB73 SOMPO JP NIP 13/73FLR REG BD01 BON USD NCA N7IA XFRA XS0210781828 NIBC BANK 05/40 FLR MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS0968554609 FUKOKU MUTUAL LIFE13/UND. BD01 BON USD NCA XFRA XS1587900843 LB.HESS.-THR. H308 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1589881272 BMW FIN. NV 17/20 MTN BD02 BON EUR NCA TTO1 XFRA DE000A2E42U8 TTL INF. TECHN. JGE O.N. EQ00 EQU EUR YCA HH2 XFRA US68235B1098 180 DEGREE CAP. DL-,01 EQ00 EQU EUR N