Weitere Suchergebnisse zu "Anleihe":

The following instruments on XETRA do have their first trading day28.05.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am28.05.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000CZ40MU7 COBA MTH S.P23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AC87 DZ BANK CLN E.9496 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AC95 DZ BANK CLN E.9497 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0J94 DZ BANK IS.A930 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0KA9 DZ BANK IS.A931 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0KC5 DZ BANK IS.A933 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4T82 LB.HESS.-THR.IS.18/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P7W0 LBBW GM-FLOATER 18/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P837 LBBW STUFENZINS 18/20 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013336492 UNEDIC 18/33 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US9128284Q05 US TREASURY 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US92857WBH25 VODAFONE GRP 18/24 BD01 BON USD NCA XFRA US92857WBJ80 VODAFONE GRP 18/25 BD01 BON USD NCA XFRA US92857WBK53 VODAFONE GRP 18/28 BD01 BON USD NCA XFRA USU87569AC09 TARGA RES.P./F.18/26 REGS BD01 BON USD NCA XFRA US92857WBL37 VODAFONE GRP 18/38 BD02 BON USD NCA XFRA US92857WBM10 VODAFONE GRP 18/48 BD02 BON USD NCA XFRA US92857WBN92 VODAFONE GRP 18/24 FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS1821883102 NETFLIX 17/27 REGS BD02 BON EUR NCA XFRA XS1829345427 OP-ASUNTOLUOTTOP.18/25MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1829348793 DEXIA CL 18/23 MTN REGS BD02 BON EUR NCA 0UL XFRA CA9107961018 UNITED LITHIUM CORP. EQ00 EQU EUR NCA M9GN XFRA SE0010949750 MR. GREEN + CO. EQ01 EQU EUR NCA 23FN XFRA US3157214079 FIBROCELL SCIE. DL-,01 EQ01 EQU EUR N