The following instruments on XETRA do have their first trading day28.03.2018Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am28.03.2018TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0373476586 PFZ.SCHW.KT.BKN 18-24 2 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0373476594 PFZ.SCHW.KT.BKN 18-27 2 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0373476602 PFZ.SCHW.KT.BKN 18-33 2 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0407676383 NIDWALDNER KB. 18-25 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A2DAF28 WI BANK HESS IS.18/36 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ACP4 DZ BANK CLN E.9477 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ACQ2 DZ BANK CLN E.9478 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UFD1 DZ BANK IS.A890 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0PW52 DEKA FESTZINS ANL 18/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DL19T75 DT.BANK MTN 18/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB1P217 LBBW DL-STUFENZINS 18/20 BD00 BON USD NCA XFRA US29874QDH48 EUR. BK REC.DEV. 2023 MTN BD00 BON USD NCA XFRA US45818WBT27 INTER-AMER.DEV.BK 17/20 BD00 BON USD NCA XFRA US74432QCD51 PRUDENTIAL FINL 2048 MTN BD00 BON USD NCA XFRA US9128283T52 US TREASURY 2020 FLR BD00 BON USD NCA XFRA US9128283V09 US TREASURY 2025 BD00 BON USD NCA XFRA US9128283X64 US TREASURY 2021 BD00 BON USD NCA XFRA US9128284B36 US TREASURY 2021 BD00 BON USD NCA XFRA XS1791714147 WORLD BK 18/23 MTN BD00 BON TRY NCA XFRA XS1799039976 SANTAN.UK GRP 18/24FLRMTN BD00 BON EUR NCA 33S XFRA FR0000060402 ALBIOMA EO-,0385 EQ00 EQU EUR YCA OL3 XFRA FR0000121634 COLAS SA INH. EO 1,5 EQ00 EQU EUR NCA FA9 XFRA GB0003308607 SPECTRIS PLC LS-,05 EQ00 EQU EUR NCA S94 XFRA GB00BFMBMT84 SENSATA TECHN.HLDG LS-,01 EQ00 EQU EUR N