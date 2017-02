The following instruments on XETRA do have their first trading day28.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am28.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA US91325V1089 UNITI GROUP INC. DL-,0001 EQ00 EQU EUR NCA U2IY XFRA DE000A0M2JQ3 KONZEPT DYNAMIK FD00 EQU EUR NCA UO11 XFRA DE000A1JGBX4 ACATIS GL.VALU.TOT.RET.UI FD00 EQU EUR NCA DI45 XFRA LU0093746393 DWS CONCEPT ARTS DYNAMIC FD00 EQU EUR NCA LU9E XFRA LU0155721912 INVEST.VAR.POOL-GL WERTE FD00 EQU EUR NCA MF4X XFRA LU0318816500 ARBOR INVEST-SYSTEMA. P FD00 EQU EUR NCA WXO8 XFRA LU0380798750 OEKOWORLD-OEKOTRUST C FD00 EQU EUR NCA LR17 XFRA LU0614923216 B+B FONDS-DYNAMISCH FD00 EQU EUR N